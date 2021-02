Um relatório da inteligência sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi será divulgado nesta sexta-feira, informou a Casa Branca.



"Espera-se que o relatório seja publicado hoje", disse Jen Psaki, assessora de imprensa do presidente Joe Biden, a bordo do avião Air Force One.



O informe foi escrito logo depois que o jornalista foi assassinado em outubro de 2018 no consulado de seu país em Istambul, mas o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quis publicá-lo.



Este relatório poderia implicar diretamente o poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salmane.