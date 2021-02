Idoso é pego dirigindo a 191 km/h na França para não se atrasar para vacinação

Um homem de 88 anos foi pego dirigindo a 191 quilômetros por hora em uma rodovia rural francesa para não se atrasar para a consulta onde seria vacinado contra a covid-19.



O limite de velocidade na estrada onde ele foi parado na quinta-feira é de 110 quilômetros por hora, informou a polícia da região de Bas-Rhin, no leste da França, no Facebook.



O motorista, um local, "explicou como motivo para sua velocidade que estava atrasado para sua vacinação", acrescentou a polícia.



Os policiais confiscaram a carteira de motorista do homem e seu veículo.



Desde janeiro, a França dá prioridade aos maiores de 75 anos em sua campanha de vacinação.



A estratégia está dando resultado, segundo o primeiro-ministro Jean Castex, à medida que a taxa de novas infecções entre pessoas com mais de 80 anos caiu.