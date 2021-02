Rússia confirma que Navalny foi transferido para colônia penal

O opositor Alexei Navalny foi transferido para uma colônia penal, na qual deve cumprir a pena de dois anos e meio de detenção, anunciou nesta sexta-feira o diretor do Serviço Prisional Federal da Rússia.



"Ele foi transferido para o local onde deveria estar por decisão do tribunal", declarou Alexander Kalashnikov, citado pelas agências de notícias russas, antes de afirmar que o opositor "não tem nenhuma ameaça a sua vida ou saúde".



O opositor "cumprirá sua sentença em condições absolutamente normais", disse Kalashinikov, antes de indicar que "o senhor Navalny, se desejar, participará das atividades de produção".



Herança da União Soviética, a maioria das penas de prisão na Rússia são cumpridas em centros penitenciários às vezes afastados de tudo. Os detidos com frequência são obrigados a trabalhar em oficinas de costura ou de fabricação de móveis, por exemplo.



Um porta-voz da secretaria de penitenciárias russas FSIN explicou à AFP que não poderia revelar detalhes sobre o local de detenção de Navalny porque não tinha o direito de revelar dados pessoais sobre os detidos.



O advogado do opositor, Vadim Kobzev, afirmou à AFP que não estava a par da localização de seu cliente.



A justiça russa confirmou na semana passada o veredicto contra o opositor de 44 anos em um caso de fraude em 2014, que Navalny, vários países e ONGs consideram um processo político.



O ativista anticorrupção foi detido em 17 de janeiro ao retornar da Alemanha, onde permaneceu por cinco meses para recuperar-se de um envenenamento que atribui ao Kremlin, o que o governo russo nega.