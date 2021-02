"Pai da independência" de Papua Nova Guiné morre aos 84 anos

O "pai da independência" de Papua Nova Guiné, país do qual foi o primeiro chefe de Governo, Sir Michael Somare, faleceu nesta sexta-feira vítima de câncer aos 84 anos, anunciou sua família.



Conhecido no país como "o chefe", Somare liderou Papua Nova Guine à independência em 1975 e foi primeiro-ministro durante 17 anos em três ocasiões entre 1975 e 2011.



De acordo com sua filha, Betha Somare, o pai tinha câncer de pâncreas e ficou uma semana hospitalizado.



Durante décadas, Somare dominou a vida política de Papua Nova Guiné. Ele se afastou da vida política em 2017, depois de 49 anos no Parlamento.



"Nossa nação honra este grande líder", declarou o primeiro-ministro, James Marape, que pediu "uma semana de silêncio, paz e calma" para prestar homenagem a um homem "ao qual nosso país deve muito".



Filho de um policial, Somare nasceu em Rabau em 9 de abril de 1936. Foi professor antes de trabalhar para a rádio pública e entrar para a política.



Grande orador, ele ajudou a fundar o Partido Nacionalista da União de Papua Nova Guiné (PANGU) em 1967 e venceu as eleições parlamentares em 1968.



Após anos de oposição, entrou para o governo em 1972 e virou primeiro-ministro em 1975.