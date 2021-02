Coreia do Sul inicia vacinação contra a covid-19

A Coreia do Sul iniciou nesta sexta-feira a sua campanha de vacinação contra a covid-19. As autoridades do país administraram doses do imunizante produzido pela Universidade de Oxford e AstraZeneca para mais de 5.260 moradores e trabalhadores de lares de idosos, centros de saúde mental e centros de reabilitação.



O início da vacinação no país foi marcado pela polêmica decisão do governo de imunizar na primeira fase apenas pessoas com menos de 65 anos. O plano da Coreia do Sul é vacinar até o fim de março 344 mil trabalhadores e moradores de centros de cuidados com a vacina de Oxford. Outros 55 mil profissionais da saúde da linha de frente vão receber o imunizante desenvolvido pela Pfizer e BioNTech.