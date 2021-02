Fuga de presos no Haiti deixa vários mortos, incluindo diretor da prisão

Várias pessoas, incluindo o diretor de uma prisão, foram mortas a tiros nesta quinta-feira (25) nos subúrbios da capital haitiana, Porto Príncipe, durante uma fuga de presidiários, informou a polícia.



"O inspetor Paul Hector Joseph, que era encarregado da prisão civil de Croix-des-Bouquets, foi assassinado na prisão", disse à AFP Gary Desrosiers, porta-voz da Polícia Nacional do Haiti. "Vários presos escaparam", afirmou ele, sem especificar o número.



Pelo menos seis pessoas foram mortas a tiros nas ruas próximas à prisão, segundo um fotógrafo da AFP. Suas identidades não puderam ser determinadas.



Ao meio-dia, vizinhos do estabelecimento prisional, localizado no centro da cidade, declararam ter ouvido rajadas de tiros.



Fotos e vídeos de homens fugindo da prisão circularam rapidamente nas redes sociais.



Vendedores de roupas de segunda mão que trabalhavam em um mercado ao lado da prisão disseram a um fotógrafo da AFP que foram forçados a entregar suas mercadorias aos presos que haviam acabado de escapar.



Uma vasta força policial foi mobilizada ao redor da penitenciária, cujo controle foi retomado à tarde.



Em 2014, mais de 300 pessoas já haviam fugido dessa prisão de alta segurança, construída com fundos do Canadá e inaugurada em 2012.