Petróleo recua à espera da Opep+

Após registrar altas em um mercado otimista sobre uma reativação econômica mundial e devido à perturbação da produção no Texas por uma onda de frio polar, o petróleo fez uma pausa e recuou nesta quinta-feira (25).



O mercado espera para breve indícios da decisão que será tomada pela Opep+ (Opep e seus aliados) sobre cortes na produção.



Assim, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril recuou 0,24%, a 66,88 dólares, em Londres.



Enquanto isso, em Nova York, o WTI para entrega no mesmo período recuou 0,49%, a 63,53 dólares.



"Depois de começar forte no início da semana, o petróleo faz uma pausa", resumiu Robbie Fraser, da Schneider Electric, destacando que os investidores esperam a Opep+.



"A Arábia Saudita parece querer pôr fim à sua decisão unilateral de retirar do mercado um milhão de barris de petróleo diários, mas há muita incerteza sobre a forma como a organização levará sua produção para níveis pré-pandemia", acrescentou.



"Todo mundo espera agora" a reunião da Opep+ da próxima semana, em 4 de março, concordou Neil Wilson, da Markets.com.