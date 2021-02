Equador importará dois milhões de doses da vacina anticovid da chinesa Sinovac

O Equador importará dois milhões de doses da vacina contra a covid-19 da farmacêutica chinesa Sinovac para ampliar seu plano de imunização, disse nesta quinta-feira (25) o ministro da Saúde, Juan Carlos Zevallos.



"A Sinovac acaba de aprovar (a compra de) dois milhões de doses para nós", afirmou o ministro em coletiva de imprensa.



O primeiro milhão de doses chegará em março e o restante, em abril, acrescentou.



O Equador também "se encontra em negociações com a Rússia" para o fornecimento de vacinas, anunciou a pasta da Saúde em um comunicado.



Quito começou seu plano de imunização contra a covid-19 em janeiro, após a chegada do primeiro lote da vacina da Pfizer-BioNTech. No total, recebeu quase 42.000 doses da sociedade americana-alemã.



Com 17,4 milhões de habitantes, o Equador negociou 20 milhões de doses com a americana a britânica AstraZeneca, a chinesa Sinovac e a iniciativa Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS), para imunizar 60% da sua população.



O país está entre os mais afetados da América Latina pela pandemia, com um total de 278.779 casos e 15.634 mortes.