Indígenas pedem justiça para vítimas de guerra na Guatemala

Dezenas de indígenas guatemaltecos, sob liderança da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Rigoberta Menchú, exigiram justiça nesta quinta-feira (25), por ocasião da comemoração do Dia Nacional das vítimas do conflito armado (1960-1996), que deixou cerca de 200 mil mortos ou desaparecidos.



Antes de uma caminhada pelo centro histórico da capital, levando flores amarelas, vermelhas e brancas, os sacerdotes maias realizaram uma cerimônia na praça central, onde pediram justiça para seus parentes mortos durante a guerra.



"Dignificamos as vítimas do conflito armado interno e em sua memória exigimos verdade e justiça para que esses crimes nunca mais se repitam", afirmou Feliciana Macaria, da organização Familiares de Detidos-Desaparecidos da Guatemala (Famdegua).



Enquanto isso, dezenas de organizações afirmaram em comunicado que esta data é dolorosa porque "lembramos nossos entes queridos que sofreram genocídio, massacres, desaparecimento forçado, tortura, violência sexual e outros crimes atrozes cometidos pelo Exército, e por isso exigimos memória e justiça".



Também criticaram o presidente Alejandro Giammattei por ordenar o fechamento da Secretaria de Paz e da Comissão Nacional de Ressarcimento, entidades criadas após a assinatura do armistício, em 29 de dezembro de 1996.



O presidente "fechou ilegalmente as instituições de paz e pretende enterrar a memória histórica do país, mas as vítimas e sobreviventes defenderão nossos direitos perante os tribunais nacionais e internacionais, e nas ruas se necessário", alertaram.



A data comemora a apresentação do relatório Memória do Silêncio, da Comissão de Esclarecimento Histórico da ONU, que reconhece que um genocídio foi cometido, e responsabiliza o Estado por 93% das violações.



Segundo o documento, foram cometidos 626 massacres e 5 mil crianças desapareceram, ao mesmo tempo em que mais de 90% das vítimas foram indígenas, que representam 42% dos quase 17 milhões de habitantes do país.



A data foi institucionalizada pelo Congresso em 25 de fevereiro de 2002 e estabelece que deve ser comemorada em instituições autônomas e descentralizadas, estabelecimentos de ensino e repartições públicas e privadas, da forma que melhor homenageie a memória das vítimas do conflito armado.