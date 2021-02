Mais de 2,5 milhões de mortes causadas pela covid-19 foram oficialmente registradas em todo o mundo desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, de acordo com uma contagem realizada pela AFP nesta quinta-feira (25) a partir de dados oficiais fornecidos pelas autoridades.



No total, 2.500.172 mortes foram registradas, para 112.618.488 casos notificados.



A Europa, com 842.894 mortos, é a região mais enlutada, à frente da América (667.972) e dos (528.039).



Cinco países (Estados Unidos, Brasil, México, Índia e Reino Unido) respondem por quase metade das mortes.