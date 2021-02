Blinken fará sua primeira 'viagem' virtual ao México e Canadá

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, realizará na sexta-feira (26) sua primeira "viagem" com encontros virtuais com México e Canadá, em busca de acordos sobre migração e outros assuntos que colocaram à prova as relações com esses países vizinhos.



Apoiando a postura do presidente Joe Biden de desencorajar as viagens com o objetivo de conter a pandemia de covid-19, Blinken permanecerá em Washington e falará por videoconferência com seus pares de Ottawa e Cidade do México.



Blinken, que também planeja visitar virtualmente a fronteira entre Estados Unidos e México, segue o exemplo de Biden, que na terça-feira realizou sua primeira cúpula com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, de forma virtual.



"A viagem virtual do secretário Blinken prioriza a saúde e a segurança de todos os envolvidos, enquanto demonstra a importância de nossas associações com nossos vizinhos e alguns de nossos parceiros mais próximos", disse nesta quinta-feira o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em nota.



O ex-presidente Donald Trump prejudicou os laços com muitos aliados próximos dos Estados Unidos, incluindo o Canadá, apesar da surpresa para muitos de sua relação produtiva com o presidente esquerdista mexicano Andrés Manuel López Obrador.



Sob a pressão das sanções de Trump, o México aceitou manter em seu território milhares de centro-americanos e outros solicitantes de asilo que aguardam a revisão de seus pedidos para entrar nos Estados Unidos.



O governo de Biden começou a desmantelar este programa que, segundo os defensores dos direitos dos migrantes, colocou em risco físico as pessoas que fogem da violência e viola o direito internacional dos refugiados.



As tensões também dispararam entre esses dois países com ameaças mútuas de interromper a cooperação devido à perseguição por parte de Estados Unidos de personalidades mexicanas por acusações de narcotráfico.



Em outubro, Estados Unidos prendeu em Los Angeles um ex-ministro da Defesa mexicano, mas foi libertado após fortes pressões do México que, segundo funcionários americanos, violou suas promessas de processá-lo em seu país.



Por outro lado, Biden se comprometeu a estabelecer uma estreita relação com Trudeau, um aliado de centro-esquerda, depois que Trump chamou o Canadá de concorrente e atacou publicamente o primeiro-ministro pela sua política comercial.



Biden, no entanto, se apressou para acabar com o oleoduto Keystone XL promovido pelo Canadá, ao qual os ambientalistas se opõem fortemente devido ao alto nível de poluição por carbono que provoca a mudança climática.