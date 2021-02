Reino Unido anuncia sanções contra o comandante da junta militar por golpe de Estado em Mianmar

O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira sanções contra seis altos funcionários da junta militar de Mianmar, incluindo o comandante do exército, Min Aung Hlaing, por seu papel no golpe de Estado militar de 1º de fevereiro.



Os seis militares, proibidos de entrar em território britânico e de fazer negócios com empresas britânicas, se unem a outras 19 autoridades birmanesas já punidas anteriormente pelo governo britânico por graves violações dos direitos humanos.



Estas medidas "enviam uma mensagem clara ao regime militar birmanês: os responsáveis por violações dos direitos terão que prestar contas e as autoridades devem devolver o poder ao povo birmanês", afirmou o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, em um comunicado.



Alegando fraude nas eleições parlamentares de novembro, vencidas por ampla maioria pelo partido da chefe de Governo civil Aung San Suu Kyi, o exército birmanês a destituiu em 1º de fevereiro em um golpe de Estado que provocou protestos duramente reprimidos.



Na semana passada, Londres anunciou sanções a três generais, incluindo os ministros da Defesa, Mya Tun Oo, e do Interior, Soe Htut.