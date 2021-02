Ovelha selvagem australiana perde 35 kg de lã em 1a tosa em cinco anos

Uma ovelha selvagem encontrada no meio de um bosque australiano passou por sua primeira tosa em cinco anos, perdendo 35 quilos de lã.



Baarack foi encontrada em uma mata do estado de Victoria e levada para um refúgio de animais ao norte de Melbourne, informou no Facebook a associação que cuidou, no início de fevereiro.



"Eu não conseguia acreditar que tinha realmente uma ovelha vivendo debaixo de toda aquela lã", disse Pam Ahern, fundadora da Edgar's Mission Farm Sanctuary, à televisão Nine News.



Segundo ela, Baarack era "um cordeiro jovem que se perdeu e nunca mais voltou", razão pela qual seu pelo não foi tosado por quase cinco anos.



Para seu bem-estar, as ovelhas devem ser tosadas pelo menos uma vez por ano, caso contrário, é difícil sobreviver - especialmente na Austrália, onde os verões são muito quentes e secos.



Ela não conseguiu superar, no entanto, o recorde mundial de Chris, seu falecido compatriota. O animal ficou famoso em 2015 com uma pelagem que chegou a pesar 41 quilos.



De qualquer modo, Baarack teve seu momento de glória. O vídeo de sua tosa teve mais de 2,5 milhões de visualizações na rede social TikTok.



