AB InBev registra forte queda do lucro líquido em 2020

A AB InBev, maior cervejaria do mundo, de capital belga e brasileiro, registrou lucro líquido de 3,8 bilhões de dólares em 2020, metade do resultado de 2019, consequência da pandemia de covid-19, que provocou uma forte queda do consumo.



O grupo com sede na Bélgica, conhecida por marcas globais como Budweiser, Stella Artois e Corona, anunciou em um comunicado que prevê "uma melhora significativa" das vendas e dos lucros em 2021.



"Depois de um início de ano sólido, nossos resultados gerais para 2020 foram consideravelmente impactados pela pandemia de covid-19", afirma a nota da empresa, que foi particularmente afetada pelas medidas de confinamento e toque de recolher.



"Os consumidores se adaptaram rapidamente à nova realidade ao recorrer às oportunidades de consumo em casa, com a mudança para o canal de comércio eletrônico e encontrando novas formas de manter a conexão social, o que fortalece nossa confiança no potencial a longo prazo da cerveja", completou a AB InBev.



Em 2020, o volume de vendas caiu 5,7%, mas o faturamento, que alcançou 46,9 bilhões de dólares, apenas 3,7%, devido ao aumento dos preços.



No último trimestre de 2020 o faturamento registrou inclusive uma alta de 4,5% com o aumento do volume de vendas.



O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) caiu 12,9%, a 17,3 bilhões de dólares.



