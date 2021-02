Opas: países sul-americanos têm registrado menos casos de covid

A diretora-geral da Organização Pan-americana de Saúde, Carissa Etienne, afirmou que os países da América do Sul têm registrado um número menor de casos de covid-19, com Brasil e Colômbia tendo uma queda de cerca de 4% nas infecções na última semana. Ela alertou, porém, para o fato de que, no mesmo período, as Américas acumularam 50% dos casos globais e 65% das mortes por coronavírus em todo o mundo, o que reforça a necessidade de manter as medidas de segurança para controlar o vírus. "Devemos continuar vigilantes", afirmou a diretora.



Gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri informou que 25 países americanos já reportaram alguma das variantes de maior preocupação do sars-cov-2. As cepas identificadas pela primeira vez no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul são consideradas mais preocupantes pela Opas por apresentarem indícios de maior capacidade de contaminação.