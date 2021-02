A Venezuela declarou persona non grata e expulsou a embaixadora da União Europeia em Caracas, dando 72 horas para que deixe o país após novas sanções do bloco contra funcionários venezuelanos, anunciou o chanceler Jorge Arreaza nesta quarta-feira (24).



"Hoje, por decisão do presidente Nicolás Maduro, entregamos nas mãos da senhora Isabel Brilhante (...) a declaração como persona non grata", disse Arreaza à imprensa após uma reunião com a diplomata em Caracas. "Foi dado um prazo de 72 horas para abandonar o território venezuelano".