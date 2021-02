Recrutador do EI na Alemanha é condenado a 10 anos e meio de prisão

Apresentado como o "cérebro" do grupo Estado Islâmico (EI) na Alemanha, o pregador iraquiano "Abu Walaa", de 37 anos, foi condenado a 10 anos e meio de prisão por um tribunal desse país europeu.



Julgado há mais de três anos em processo maratônico, este pregador, que chegou à Alemanha em 2001, foi considerado culpado de pertencer a uma organização terrorista, de financiar o terrorismo e de ajudar a preparar ações violentas.



Também estava sendo acusado de ter recrutado e enviado jovens para combater na Síria e no Iraque.



Ahmad Abdulaziz Abdullah Abdullah, ou "Abu Walaa", foi julgado por um tribunal de Celle, no norte da Alemanha, junto com três cúmplices que também foram condenados a penas de entre quatro e oito anos de prisão.



No caso de "Abu Walaa", a sentença do tribunal foi um pouco inferior ao pedido da Procuradoria apresentado há 11 anos.



"Abu Walaa" era, segundo a acusação, "o representante [do Estado Islâmico] na Alemanha" e tinha "contatos diretos" com seus dirigentes. Também era o "cérebro da rede" que enviava combatentes para Síria e Iraque.