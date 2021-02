Guatemala receberá primeiras vacinas anticovid doadas por Israel

A Guatemala tem previsto receber na próxima quinta-feira as primeiras 5.000 doses de vacinas contra o coronavírus do laboratório americano Moderna, doadas por Israel, informou nesta terça (23) o chanceler guatemalteco, Pedro Brolo.



O chanceler disse em uma mensagem gravada que estas vacinas vão servir para começar imediatamente o processo de imunização do pessoal da saúde que está na linha de frente do combate à pandemia.



As doses doadas correspondem à vacina m-RNA-1273, do laboratório Moderna, acrescentou.



O envio das mesmas à América Central será feito por um avião da Força Aérea Hondurenha, que já está em Tel Aviv, Israel, e que chegará na quinta-feira ao aeroporto internacional Toncontín, em Tegucigalpa.



Posteriormente, uma aeronave da Força Aérea da Guatemala transportará as vacinas para o país.



O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, anunciou em 29 de dezembro passado que tentará comprar diretamente cinco milhões de doses de vacinas contra o coronavírus da Moderna e 3,37 milhões da Covax.



Segundo as projeções, os primeiros lotes deviam chegar ao país centro-americano em meados deste mês, mas até o momento não há uma data concreta.



O dispositivo Covax, implantado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a GAVI, engloba 190 países, dos mais de 90 têm um nível de renda baixa ou média.



A pandemia de covid-19 deixou até esta terça-feira 172.072 contágios e 6.315 mortos na Guatemala, segundo dados do ministério da Saúde.