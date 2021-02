Hillary Clinton e Louise Penny publicarão suspense político em outubro

A ex-secretária de Estado americano Hillary Clinton e a escritora canadense Louise Penny publicarão o suspense "State of Terror" (Estado de Terror, em tradução livre) em 12 de outubro, anunciaram as editoras Simon & Schuster e St. Martin's Press nesta terça-feira (23).



A trama tem como protagonista uma secretária de Estado que se une ao governo de seu rival, um presidente que assumiu o cargo depois de quatro anos de perda de influência dos Estados Unidos sobre o mundo, informaram as editoras em nota. Após uma série de ataques terroristas, a secretária precisa formar uma equipe para desvendar a conspiração.



O comunicado não menciona o ex-presidente republicano Donald Trump, que venceu a eleição presidencial de 2016 contra Hillary Clinton e que é acusado pelos democratas de minar a liderança dos Estados Unidos no mundo.



"Escrever um 'thriller' com Louise é um sonho que se torna realidade (...) Estamos reunindo nossas experiências para explorar o complexo mundo da diplomacia de alto nível e da traição. Nada é o que parece", disse Clinton.



Penny afirmou que foi "uma experiência incrível (...) entrar na mente" de uma secretária de Estado. Antes de começar a escrever o livro, ela perguntou a Clinton qual era seu pior pesadelo na época em que esteve no cargo. "Estado de Terror", respondeu.



Hilary Clinton está seguindo os passos de seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, que em junho publicará um romance policial, "The President's Daughter" (A Filha do Presidente), junto com o famoso escritor James Patterson, editado pela Knopf e a Little, Brown.



Os dois já escreveram em 2018 o livro "O Dia em que o Presidente Desapareceu", sobre um ataque ciberterrorista contra a Casa Branca, que vendeu mais de três milhões de cópias e será adaptado para a televisão.



Os romances de Louise Penny são um sucesso de vendas e sua série sobre o inspetor Armand Gamache já foi traduzida para 31 idiomas.