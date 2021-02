Al Jazeera lançará plataforma conservadora nos EUA

O grupo catari Al Jazeera anunciou nesta terça-feira (23) sua intenção de criar uma plataforma digital conservadora nos Estados Unidos, poucos anos após o fracasso de seu projeto de rede de informação 24 horas na América do Norte.



A nova plataforma de mídia se chamará "Rightly" e terá como objetivo "criar conteúdo para públicos pouco representados no atual universo da mídia", informou a Al Jazeera em nota.



O início do projeto será discreto e consistirá em uma entrevista no estúdio do apresentador de televisão e rádio Stephen Kent, que será compartilhada nas redes sociais no dia 25 de fevereiro, acrescentou o grupo catari.



A Al Jazeera não especificou data para o lançamento definitivo da plataforma.



"Esperamos criar uma plataforma que amplie as vozes de várias personalidades que reflitam com mais precisão a diversidade racial, cultural e geracional da política de centro-direita na América", explicou o editor-chefe do Rightly, Scott Norvell, que em 1996 esteve envolvido na criação da conservadora Fox News.



Depois de ser criada em 2013, a Al Jazeera America teve que fechar em 2016 por problemas de baixa audiência.



A rede do Catar mantém sua presença nos Estados Unidos por meio da AJ+, que produz vídeos curtos para usuários de redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram.