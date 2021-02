Petróleo fecha estável após alcançar novos máximos em um ano durante o dia

Os preços do petróleo recuaram após atingir níveis máximos em um ano na manhã desta terça-feira (23) e fecharam estáveis em um contexto de lenta recuperação da produção nos Estados Unidos, após a onda de frio polar que atingiu o país.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril subiu 0,20%, a 65,37 dólares.



Enquanto isso, o WTI para entrega no mesmo prazo em seu primeiro dia como referência do mercado se manteve praticamente estável em Nova York a 61,67 dólares (-0,04%).



Os dois contratos atingiram máximos desde 8 de janeiro de 2020 durante a sessão, a respectivamente US$ 66,79 e US$ 63 o barril.



Vários analistas destacam as repercussões da onda de frio ártico que atingiu os Estados Unidos e em particular o Texas na semana passada na produção de petróleo cru.



A recuperação será "lenta", advertiu Tamas Varga, da PVM.



Segundo John Kilduff, da Again Capital, "acredita-se que as refinarias voltarão a funcionar rapidamente e que o essencial da produção perdida na semana passada será recuperado".



Os investidores também receberam notas mais otimistas dos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley sobre a reativação econômica, importante para a demanda mundial de petróleo cru.



MORGAN STANLEY



GOLDMAN SACHS GROUP