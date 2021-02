Motins em três presídios deixam ao menos 50 mortos no Equador

Pelo menos 50 pessoas morreram nesta terça-feira (23) após motins de presos em três presídios no Equador, informaram as autoridades.



"No momento, a Criminalística relata mais de 50 PPL (pessoas privadas de liberdade) falecidos", informou a instituição por meio do Twitter.



A violência atingiu as prisões do porto de Guayaquil (sudoeste) e as cidades andinas de Cuenca e Latacunga (ambas no sul). A polícia não especificou se já restaurou a ordem nos estabelecimentos.



Por seu lado, o presidente equatoriano Lenín Moreno atribuiu os motins a "organizações criminosas" que atacam simultaneamente.



As autoridades "estão agindo para retomar o controle das prisões", disse o presidente na mesma rede social.



Twitter