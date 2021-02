O jogador de golfe Tiger Woods foi hospitalizado nesta terça-feira após um grave acidente de carro, informou o departamento do xerife do condado de Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos.



Woods, que estava sozinho no veículo, foi retirado das ferragens por bombeiros e paramédicos e levado a um hospital local para tratamento, de acordo com as informações oficiais.



A gravidade dos ferimentos do americano não foi divulgada.



O acidente ocorreu perto de Los Angeles e não envolveu nenhum outro veículo.