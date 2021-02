Panamá extradita centro-americanos aos EUA por suposto narcotráfico

O Panamá extraditou aos Estados Unidos três guatemaltecos e um hondurenho processados pela Justiça americana por "crimes de conspiração de narcotráfico", informou nesta terça-feira o ministério das Relações Exteriores panamenho.



Os extraditados são Luis Arturo Ramírez Dieguez, Carlos Daniel Preciado Navarijo e Kevin Loanmi Juncos Barrios da Guatemala e Mario Enrique Medina Sanabria de Honduras, segundo um comunicado.



Ramírez Dieguez é requerido por um tribunal do distrito de Colúmbia, "pelos crimes de conspiração de narcotráfico", enquanto os demais são reclamados por um tribunal do distrito leste do Texas "pelos mesmos crimes".



Segundo as autoridades panamenhas, os detidos foram acompanhados por funcionários da Chancelaria, da Interpol, unidades das forças especiais da Polícia panamenha e funcionários da embaixada dos Estados Unidos a um hangar do Serviço Aeronaval Nacional (SENAN), no Aeroporto Internacional de Tocumen.



Antes de deixarem a penitenciária Nueva Joya, a leste da Cidade do Panamá, foram avaliados por médicos "para garantir a estabilidade da saúde dos transferidos".