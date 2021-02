O ator francês Gérard Depardieu, de 72 anos, foi acusado no dia 16 de dezembro de "estupro" e "agressões sexuais" supostamente cometidos em 2018 contra uma jovem atriz, informou nesta quarta-feira (23) à AFP uma fonte próxima ao caso.



A denúncia foi apresentada à Polícia no final de agosto de 2018.



A vítima teria sido estuprada em duas ocasiões na casa parisiense do astro alguns dias antes e, no verão de 2020, ela conseguiu que a investigação, inicialmente arquivada pela Promotoria de Paris, fosse confiada a um juiz de instrução.