Candidato do governo vence segundo turno das presidenciais no Níger

O candidato pró-governo Mohamed Bazoum venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Níger com 55,75% dos votos, à frente de Mahamane Ousmane (44,25%), informou a Comissão Eleitoral Nacional Independente (Ceni).



"Estes resultados são provisórios e devem ser submetidos à análise do Tribunal Constitucional", declarou Issaka Souna, presidente do Ceni, ao corpo diplomático e autoridades nigerianas no Palácio do Congresso na capital Niamey.



Pouco antes do anúncio dos primeiros resultados oficiais das eleições de domingo, a oposição denunciou uma "fraude" eleitoral e exigiu a "suspensão imediata" de sua publicação.



"Peço a todos os nigerianos ... que se mobilizem como um só para fazer este fraude eleitoral fracassar", disse Falké Bacharou, chefe de campanha de Ousmane.



"Os resultados que estão sendo publicados não estão de acordo com a expressão da vontade do povo", acrescentou.



Bazoum, herdeiro político do presidente em fim de mandato Mahamadou Issoufou, obteve 39,3% dos votos no primeiro turno em dezembro, seguido por Ousmane com 17%.



As eleições de 21 de fevereiro foram afetadas pela morte de oito agentes eleitorais, sete deles após a explosão de uma mina na área fronteiriça de Tillabéri, nas proximidades de Burkina Faso e Mali.