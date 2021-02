O Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) manterá suas taxas baixas, enquanto a inflação permanecer até 2% e a economia se aproximar do pleno emprego - afirmou o presidente do órgão, Jerome Powell, nesta terça-feira (23).



Há um "longo caminho" antes de observar progressos significativos no mercado do emprego, declarou Powell aos senadores americanos, acrescentando que as vacinas contra o coronavírus devem "acelerar" a reativação econômica e oferecer "uma luz de esperança para voltar a condições mais normais este ano".