Congresso mundial de telefonia móvel de Barcelona será presencial

O congresso mundial de telefonia móvel (MWC) de Barcelona, o grande evento anual do setor, acontecerá presencialmente de 28 de junho a 1º de julho, informaram nesta terça-feira (23) seus organizadores, que cancelaram a edição de 2020 devido à pandemia de covid-19.



"Teremos um evento presencial em junho-julho", explicou uma porta-voz da GSMA, a associação internacional Que organiza o congresso, que normalmente atrai cerca de 100.000 participantes.



O congresso CES de Las Vegas, outro grande encontro anual de tecnologia, foi realizado de forma totalmente virtual em janeiro.



"Estamos trabalhando para garantir que o MWC 2021 aconteça da forma mais segura possível para todos os participantes", disse a porta-voz.



O plano de segurança sanitária, que será detalhado nas próximas semanas, incluirá "testes obrigatórios, uso de máscaras adequadas, distanciamento social e reforço da higiene e conscientização", disse.



No final de setembro, os organizadores do evento, que costuma acontecer entre fevereiro e março, anunciaram que a edição deste ano seria adiada para junho.



Em fevereiro de 2020, uma cascata de cancelamentos das empresas participantes forçou a GSMA a cancelar o congresso de Barcelona a duas semanas do seu início, em um momento em que o coronavírus ainda tinha uma fraca incidência na Europa.



Na semana passada, o governo espanhol anunciou que o salão do turismo Fitur, um dos principais eventos do setor, acontecerá presencialmente de 19 a 23 de maio.



Os participantes terão que apresentar um teste PCR negativo e passar por um teste rápido in loco, dentro do conjunto de medidas de segurança previstas.



A Espanha continua a ser um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa, com cerca de 68 mil mortes e mais de 3,1 milhões de casos confirmados, segundo dados oficiais.



Muitos congressos internacionais cancelaram sua edição de 2021 devido à pandemia, como o salão aeronáutico de Bourget na França ou o salão do automóvel em Genebra.