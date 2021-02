Dólar digital poderia ser benéfico para a economia dos EUA, diz Yellen

A criação de um dólar digital poderia ser benéfica para a economia dos Estados Unidos, disse nesta segunda-feira (22) a secretária do Tesouro, Janet Yellen, que também considerou o bitcoin "extremamente ineficiente".



"Sei que o Federal Reserve o estuda", disse Yellen em alusão ao BC americano em entrevista ao The New York Times.



As moedas digitais estão em plataformas eletrônicas, sem que seja necessário ter conta bancária, e são aceitas como forma de pagamento pelas empresas.



Para a titular do Tesouro, "há muito a considerar no tema da proteção dos consumidores, mas vale a pena examiná-lo".



"Temos um problema de inclusão financeira. Muitos americanos não têm realmente acesso a sistemas de pagamento fáceis, vinculados a suas contas bancárias. Penso que um dólar digital, uma moeda digital do banco central, poderia ajudar" a melhorar sua situação, indicou.



"Isso poderia levar a pagamentos mais rápidos, mais seguros e menos caros. São, na minha opinião, objetivos importantes", indicou a ex-presidente do Fed.



Surgem, no entanto, interrogações sobre o desenvolvimento de uma criptomoeda pelos Estados Unidos: "Qual seria o impacto no sistema bancário? Provocaria uma enorme saída de depósitos dos bancos e para o Fed? O Fed estará diretamente vinculado a clientes particulares? Há problemas de estabilidade financeira? Como poderíamos gerenciar os problemas de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito?", enumerou.



Na Europa, um euro digital deverá estar em circulação em cinco anos, disse em janeiro a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.



Yellen, por outro lado, considerou "extremamente ineficiente" o bitcoin, que é frequentemente utilizado "para finanças ilícitas".



"É um ativo altamente especulativo", acrescentou. "Me preocupam as perdas potenciais que os investidores poderiam ter".



Depois das declarações de Yellen, o bitcoin, que no domingo alcançou um novo recorde, de mais de 58.000 dólares, se mantinha nesta segunda por volta de 52.700 (-9%).



FACEBOOK