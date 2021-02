COVID-19: EUA atingem 500 mil mortes e igualam números de três guerras

Estados Unidos devem chegar a 589 mil mortes por COVID-19 até 1º de junho, aponta estudo (foto: Go Nakamura / Getty Images / AFP)









O dado de 500 mil mortos foi extraído da base de dados da Universidade Johns Hopkins, que atualiza os números da COVID-19 pelo mundo desde o começo da pandemia.



A estatística, infelizmente, pode ficar pior. Isso porque um estudo da Universidade de Washington projeta mais de 589 mil vidas perdidas, no país, por causa do novo coronavírus, até 1º de junho.





Números globais Em todo o mundo, quase 2,5 milhões de pessoas perderam a batalha para a COVID-19.



As mortes registradas nos Estados Unidos representam 20% do total de óbitos em escala global.



Apesar disso, a média diária de mortes e casos no país caiu nas últimas semanas, com o avanço da vacinação – passou de 4 mil para menos de 1.900 por dia.





As primeiras mortes pelo novo coronavírus nos Estados Unidos foram registradas em fevereiro do ano passado.



Quatro meses depois, o país registrou 100 mil óbitos, índice que dobrou em setembro e triplicou em dezembro.



Bastaram cerca de dois meses para subir de 400 para 500 mil vidas perdidas.

Osregistraram, nesta segunda-feira (22/2), a triste marca deporCOVID-19. O número assusta, uma vez que equivale à quantidade de americanos mortos na soma dae dase do