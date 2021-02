Presidente da Argentina chega ao México em visita oficial

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, chegou nesta segunda-feira (22) à Cidade do México para uma visita oficial durante a qual conversará com seu par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre a vacina anti-covid da AstraZeneca.



O chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, foi o encarregado de receber o presidente Fernández no aeroporto da Cidade do México, segundo uma transmissão nas redes sociais oficiais do governo argentino.



"Quero dar as boas-vindas ao presidente da Argentina, Alberto Fernández, que chegou hoje muito cedo", disse López Obrador ao iniciar sua coletiva matinal.



As boas-vindas oficiais de Fernández por parte de López Obrador acontecerão na terça-feira, e depois o argentino será convidado na coletiva matinal do mexicano e posteriormente tomarão um café da manhã de trabalho.



Fernández desenvolverá uma ampla agenda de atividades que começa na manhã desta segunda-feira com uma reunião com empresários mexicanos, para depois visitar o laboratório Liomont, onde é embalada a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa anglo-sueca AstraZeneca.



México e Argentina participam com a AstraZeneca na produção de cerca de 200 milhões de doses para atender a demanda da América Latina.



A Argentina, que produz o princípio ativo, enviou um primeiro carregamento em janeiro para iniciar a embalagem.



Fernández conversará na terça-feira com Carlos Slim, o magnata mexicano das telecomunicações e que fornece recursos para a produção da vacina da AstraZeneca.



Na quarta-feira, Fernández estará em Guerrero como convidado especial de López Obrador para uma cerimônia em que comemorarão os 200 anos da consolidação da independência do México.



Durante sua estadia, o presidente argentino será declarado um convidado ilustre da Cidade do México, será recebido no Senado e se reunirá com empresários e intelectuais.