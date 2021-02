Príncipe Philip está 'bem', diz seu neto príncipe William

O príncipe William disse nesta segunda-feira (22) que seu avô, o príncipe Philip, de 99 anos, está "bem" depois de passar quase uma semana no hospital.



William, segundo na sucessão ao trono, foi abordado por jornalistas enquanto visitava um centro de vacinação no leste da Inglaterra e disse: "Sim, ele está bem, estão vigiando-o".



O príncipe Philip, esposo da rainha Elizabeth II durante 73 anos, foi internado no hospital privado King Edward VII em Londres na terça-feira à noite como "medida de precaução" depois de se sentir mal, anunciou o Palácio de Buckingham.



Fontes do Palácio disseram que sua internação não estava relacionada com o coronavírus e que ele estava de bom humor.



O príncipe Charles, pai de William, visitou seu pai no hospital no sábado, mas não comentou sobre seu estado de saúde.



Em junho de 2017, o príncipe foi hospitalizado por duas noites por causa de "uma infecção relacionada a uma patologia existente". Em 2018, fez uma cirurgia no quadril.



Em janeiro de 2019, sofreu um grande acidente quando seu Land Rover colidiu com outro veículo que saía de uma trilha da propriedade real de Sandringham. O veículo do príncipe capotou, mas Philip saiu ileso do acidente e depois renunciou à sua carteira de motorista.



No final de dezembro, se internou no hospital King Edward VII e ficou em observação "devido a problemas de saúde pré-existentes", segundo o palácio.



Elizabeth II, de 94 anos, e seu esposo receberam em janeiro a primeira dose da vacina contra o coronavírus, no castelo de Windsor, ao oeste de Londres, onde permanecem confinados.