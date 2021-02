Sete membros da Comissão Eleitoral morrem em explosão no Níger

Sete membros da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) do Níger morreram, neste domingo (21), quando seu veículo explodiu ao passar por cima de uma mina, na região de Tillaberi (oeste), perto de Mali - informou o governador Tidjani Ibrahim Katiella à AFP.



"Me informaram ao meio-dia [8h em Brasília]. Houve sete mortos, quando o veículo passou sobre uma mina. Eram presidentes de centros de votação e seus secretários", contratados pela CENI, relatou Katiella.



A explosão também deixou três feridos, acrescentou.



A morte dessas sete pessoas ocorreu no dia do segundo turno da eleição presidencial, disputado entre o favorito, Mohamed Bazoum, herdeiro político do presidente em final de mandato, Mahamadou Issoufou, e o opositor Mahamane Ousmane.



A deflagração foi em Warau, cidade localizada em Dargol, município da região de Tillaberi, uma área conhecida como "as três fronteiras", entre Níger, Mali e Burkina Faso.



O veículo havia sido alugado pela CENI de Tillaberi para transportar funcionários dos escritórios para supervisionar o segundo turno.



No início de janeiro, após o primeiro turno das eleições, 100 pessoas morreram em ataques a duas localidades também de Tillaberi. Foi considerado um dos piores massacres da região, onde atuam grupos jihadistas.