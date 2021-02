Ministro do Interior da Líbia escapa de tentativa de assassinato

O poderoso ministro do Interior da Líbia, Fathi Bachagha, escapou de uma tentativa de assassinato em uma rodovia perto de Trípoli, neste domingo(21) - informou à AFP um membro de sua equipe.



O comboio de Bachagha foi atacado por tiros disparados de um veículo blindado, acrescentou.



"A escolta policial que acompanhava o ministro respondeu. Dois dos agressores foram presos, o terceiro está no hospital. O ministro está bem", disse a mesma fonte.



Peso-pesado da política local, Fathi Bachagha voltava de uma visita de rotina à sede de uma nova unidade de segurança subordinada a seu Ministério.



Bachagha foi nomeado em 2018 ministro do Interior do Governo de Unidade Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e com sede em Trípoli.



O político, de 58 anos, que fez da luta contra a corrupção seu cavalo de batalha, era um forte candidato para o cargo de primeiro-ministro interino, que finalmente acabou com Abdel Hamid Dbeibah no início de fevereiro.



Dez anos depois da queda de Muammar Khaddafi em 2011, a Líbia continua mergulhada em uma crise política, com dois adversários até agora: no oeste, o GNA - apoiado pela Turquia - e, no leste, o marechal Khalifa Haftar, apoiado pela Rússia.



Em 23 de outubro passado, estes dois lados rivais assinaram um acordo de cessar-fogo permanente, de "efeito imediato", após cinco dias de discussões em Genebra sob mediação da ONU.



Em 5 de fevereiro, Dbeibah, um engenheiro de formação e rico empresário, e três outros membros de um conselho presidencial foram designados para garantir a transição até as eleições nacionais de dezembro de 2021.