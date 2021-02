Incêndios no País Basco francês destroem quase 800 hectares de mata

Cerca de 790 hectares de vegetação foram destruídos por incêndios no País Basco francês, perto da fronteira com a Espanha - informou a prefeitura neste domingo (21).



Pelo menos 70 bombeiros seguiam mobilizados hoje na área. Não há informações sobre vítimas.



Vários focos de incêndio, alimentados por fortes ventos de até 100 em áreas de grande altitude, chegaram a mobilizar até 170 bombeiros na tarde de sábado.



Os dois focos principais se situaram perto da fronteira espanhola. Um deles estava sob controle neste domingo no setor Urrugne-Biriatiou, e outro, na área de Ascain-La Rhune foi circunscrito. Em outras áreas, em altitude, de difícil acesso, as chamas continuavam ardendo, segundo a mesma fonte.



Pelo menos 70 excursionistas foram evacuados no sábado, como medida preventiva. Não houve feridos.



A gendarmaria abriu uma investigação para determinar a origem dos incêndios. Um dos dois focos pode ser procedente da região espanhola vizinha de Navarra.