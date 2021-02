Johnson promete vacina anticovid para todos até fim de julho no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu que todos os adultos receberão uma primeira dose da vacina contra a covid-19 até o final de julho, acelerando, assim, o cronograma planejado.



A promessa surge pouco antes do anúncio, na segunda-feira (22), de uma saída "prudente" do confinamento atualmente em vigor.



Até agora, o governo havia fixado a meta de vacinar a população adulta até o final de setembro, sendo um dos primeiros países ocidentais a lançar a campanha de vacinação em massa em dezembro passado.



Até 15 de fevereiro, uma primeira dose de vacina foi administrada em 15 milhões de pessoas, incluindo aqueles com mais de 70 anos de idade e profissionais de saúde. Desde então, mais 2,2 milhões de pessoas receberam a primeira dose.



O Reino Unido é um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 120 mil mortos pelo vírus, embora o confinamento decretado no início de janeiro tenha reduzido o número de casos e internações.



O líder conservador planeja anunciar amanhã ao Parlamento seu roteiro para sair do confinamento. A prioridade será a reabertura das escolas, de forma gradual, a partir de 8 de março.



Johnson frisou que o desconfinamento será "prudente e progressivo".