Peru sofre com escassez de oxigênio medicinal há um mês

Centenas de peruanos fizeram longas filas neste sábado (20) para obter oxigênio para parentes com covid-19, um bem que está em falta há um mês em meio à segunda onda da pandemia.



Em San Juan de Lurigancho, um populoso distrito da capital, mais de 200 pessoas esperavam na fila em frente a uma nova fábrica inaugurada pela paróquia de San Maros e o município de Lima, que fornece oxigênio medicinal gratuitamente, observou um fotógrafo da AFP.



O interessado deve apresentar pedido médico e cópia do documento de identidade do paciente. Na fábrica há vigilância policial, como em quase todos os postos de venda de oxigênio do país.



Os primeiros a receber uma recarga estavam na fila desde a tarde de sexta-feira e dormiram na rua.



Ao mesmo tempo, a televisão mostrou uma fila de mais de 70 veículos - entre carros, vans, caminhões, microônibus e mototáxis - na beira de uma estrada em Pisco, 234 km ao sul de Lima, esperando para comprar oxigênio.



O Canal N disse que alguns viajaram de Lima para conseguir o produto, mas também de Huancavelica (276 km) e Ayacucho (338 km).



Cada tanque contém 10 metros cúbicos de oxigênio comprimido. Em Pisco, o metro cúbico vale sete dólares.



De acordo com o governo, a demanda por oxigênio medicinal cresceu 200% no Peru com a segunda onda da covid-19, que quadruplicou as infecções e mortes em relação a dezembro.



Do lado de fora da empresa Criogás, em Callao, cidade portuária vizinha de Lima, as pessoas faziam fila por até quatro dias por uma recarga.



O dono da Criogás, José Luis Barsallo, estabeleceu rígidos controles de vendas para se livrar dos revendedores e passou a recarregar os tanques na metade para atender mais pessoas.



A mídia peruana o apelidou de "Anjo do Oxigênio" por vender a um preço mais acessível (5,5 dólares por metro cúbico).



Há uma semana, o Chile se ofereceu para doar 40 toneladas de oxigênio ao Peru. No entanto, Lima não conseguiu resolver o problema do transporte.



Com 33 milhões de habitantes, o Peru acumula 1.269.523 casos confirmados de covid-19 e 44.690 mortes, segundo balanço oficial. Só na sexta-feira, foram registradas 7.719 novas infecções e 201 mortes.