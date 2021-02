Foguetes atingem base aérea iraquiana após confrontos com EI

A base aérea de Al Balad, ao norte da capital do Iraque, foi atingida neste sábado (20) por quatro foguetes, que deixaram um ferido, informaram fontes de segurança à AFP.



O ataque aconteceu horas depois que uma força conjunta do exército e combatentes tribais aliados atacaram um esconderijo do Estado Islâmico (EI) nas planícies de Tarmiyah. Sete pessoas morreram nesse confronto, cinco jihadistas e dois combatentes do governo, segundo o exército iraquiano.



Os aviões F-16 da base atacada, Al Balad, estavam apoiando a operação contra as células adormecidas do grupo EI em Tarmiyah quando o ataque ocorreu, explicaram duas fontes de segurança à AFP.



Ao todo, quatro foguetes atingiram a base, cerca de 60 km ao norte de Tarmiyah.



Um deles atingiu a área ocupada por funcionários da Sallyport, empresa americana que faz a manutenção dos F-16, e feriu "um empreiteiro iraquiano", que ficou com "ferimentos leves", de acordo com uma fonte de segurança.



Até o momento, o ataque não foi reivindicado e não está claro se ele está relacionado às operações antijihadistas.



Por sua vez, o exército iraquiano respondeu com fogo de artilharia na direção da área de onde saíram os foguetes, 12 km a leste da base, indicaram as mesmas fontes.



Os disparos de foguetes contra instalações militares e diplomáticas ocidentais no Iraque são frequentes, e tanto os americanos quanto as autoridades iraquianas frequentemente culpam facções armadas próximas ao Irã.



Essa situação levou as forças de segurança a redobrarem seus esforços contra os jihadistas. No final de janeiro, o primeiro-ministro iraquiano Mustafa al Kazimi anunciou a morte de Abu Yaser al Isaui, apresentado como chefe do EI no Iraque.