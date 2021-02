Grupo francês Casino anuncia entrada na Bolsa da marca brasileira Assai

O grupo francês de supermercados Casino anunciou na madrugada deste sábado (20) a entrada em breve no mercado de sua marca brasileira Assai, tanto na Bolsa de Valores de São Paulo quanto na Bolsa de Valores de Nova York.



Essas cotações, que "se fazem no prolongamento das operações previamente anunciadas de reorganização e de cisão dos ativos da GPA", filial do grupo Casino no Brasil, começarão em 1º de março de 2021, segundo um comunicado.



A operação estratégica permitirá à Assai "se dedicar exclusivamente à sua atividade de autosserviço atacadista no Brasil" e, à GPA, dedicar-se a outros formatos de distribuição, como hipermercados e supermercados, explica o Casino.



O projeto aumentará a visibilidade de cada entidade nos mercados financeiros, acrescenta o grupo, que havia anunciado em setembro passado a intenção de separar sua atividade de autosserviço atacadista - um modelo bastante desenvolvido no Brasil - do restante de suas atividades brasileiras.



Por meio desta solução de cisão, as ações do Assai, hoje 100% propriedade do GPA, serão distribuídas entre os acionistas do GPA com base na paridade de uma ação do Assai para uma ação do GPA.



Ao final da operação, o Casino terá 41,3% do capital do Assai, o que equivale à sua taxa de participação no GPA.



A marca Assai será cotada na Bolsa de Valores de São Paulo, no compartimento B3 do Novo Mercado, assim como na Bolsa de Valores de Nova York, após a emissão dos certificados de depósito de ADR (títulos reservados aos acionistas norte-americanos, correspondentes à propriedade de uma ação ordinária).



Presente em mais de 20 estados brasileiros, o Assai é especializado no autosserviço atacadista voltado para pequenos lojistas e donos de restaurantes, mas também para pessoas físicas atraídas pelos preços baixos.



O Brasil é um mercado líder para o grupo Casino, onde está representado desde 1999 por sua filial GPA, posicionada em um modelo multiformato e controlada pela subsidiária colombiana Éxito.



