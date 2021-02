Tribunal de Moscou mantém sentença contra oposicionista Navalny

O Tribunal da Cidade de Moscou decidiu neste sábado que a prisão de Alexei Navalny é legal, com isso ele deve passar dois anos e meio preso, de acordo com a agência russa Tass. Navalny é um crítico do presidente Vladimir Putin e afirma sofrer perseguição política.



A corte decidiu que o tribunal de primeira instância agiu de modo legal ao reverter uma suspensão condicional da pena em prisão, em um processo por suposto desvio de recursos. Navalny foi alvo de envenenamento no país e transferido para a Alemanha para se tratar, mas autoridades russas afirmaram que ele não reportou seu paradeiro nem compareceu a compromissos com a justiça local no período em que estava fora do país, por isso sua pena suspensa foi endurecida.



O caso foi o estopim para a realização de protestos no país contra o governo, que resultaram em milhares de prisões. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos exigiu nesta semana a libertação de Navalny, no que o governo russo qualificou como interferência indevida em seu Judiciário. Agora, a União Europeia pode adotar sanções contra a Rússia, enquanto Moscou ameaça cortar relações com o bloco, caso isso se confirme.