Apreendidos na Costa Rica mais de 500 kg de cocaína em contêiner com destino à Espanha apreendidos na Costa Rica

As autoridades da Costa Rica apreenderam mais de meia tonelada de cocaína escondida em um contêiner carregado com bananas e mandiocas com destino a Barcelona, na Espanha, informou o governo na sexta-feira (19).



A droga foi distribuída em 21 maletas pretas, que continham 513 pacotes de cocaína com um quilo cada um, afirmou o vice-ministro de Segurança Pública, Luis Carlos Castillo, em vídeo distribuído por aquela agência.



Agentes da Polícia Antidrogas localizaram nesta quinta-feira as maletas escondidas entre 3.000 caixas no porto da empresa APM Terminals em Moín, no Caribe costarriquenho.



"Esta é a terceira apreensão de drogas realizada pelo PCD em terminais da APM até agora neste ano", lembrou Castillo.



Em janeiro, a polícia antidrogas encontrou 110 quilos de cocaína em um carregamento de suco de abacaxi e, nos primeiros dias de fevereiro, duas toneladas dessa droga foram encontradas em uma carga de abacaxi, ambos no terminal de Moín.



A América Central serve como ponte para o embarque de medicamentos dos países produtores da América do Sul para os mercados consumidores dos Estados Unidos e da Europa.