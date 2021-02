Kim Kardashian pede divórcio de Kanye West

A estrela de 'reality show' Kim Kardashian pediu o divórcio do rapper Kanye West depois de quase sete anos de casamento, informou sua assessoria à AFP nesta sexta-feira (19).



O processo de divórcio confirma rumores de uma separação que surgiram no mês passado, quando a imprensa americana noticiou que o casal de celebridades vivia separado e passava por aconselhamento por "frequentes problemas de relacionamento".



O site especializado em celebridades TMZ - que deu a notícia nesta sexta-feira - disse que a separação foi "tão amigável quanto um divórcio pode ser".



Kardashian, de 40 anos, está pedindo a guarda compartilhada dos quatro filhos do casal, acrescentou. Sua advogada Laura Wasser estaria encaminhando a documentação para o divórcio nesta sexta-feira.



A assessoria de imprensa de Kardashian confirmou o pedido de divórcio, mas não forneceu mais detalhes.



O casal, que se uniu em uma cerimônia suntuosa na Itália em maio de 2014, vem sendo assombrado há meses por notícias de que seu casamento estaria abalado.



West, de 43 anos, falou publicamente sobre sua luta contra o transtorno bipolar.



Em julho do ano passado, o magnata do entretenimento lançou uma candidatura à Presidência dos Estados Unidos com um discurso incoerente, durante o qual revelou que desejou abortar sua filha e caiu em prantos.



Ele também postou vários tuítes, posteriormente excluídos, que acusavam sua esposa e sogra de tentarem prendê-lo e sugeriam que ele queria o divórcio.



Kardashian convocou a mídia e o público a mostrar "compaixão e empatia" após o comportamento equivocado de seu marido.



O casal tem quatro filhos: a filha North, de sete anos; o filho Saint, de cinco; a filha Chicago, de três, e o filho Salmo, de 21 meses.



Este é o primeiro divórcio de West e o terceiro de Kardashian, que ficou famosa com o 'reality show' americano "Keep Up with the Kardashians", que acompanhava a vida de seus familiares em Los Angeles.