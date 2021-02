Casa Branca: atraso na vacinação após nevasca, será compensado na próxima semana

A força-tarefa da Casa Branca para enfrentar a pandemia da covid-19 informou nesta sexta-feira, 19, durante entrevista coletiva, que a distribuição de vacinas foi afetada pela falta de energia, após uma nevasca que atingiu o Texas e alguns outros Estados próximos. A equipe afirma, porém, que o atraso pode ser compensado "já na semana que vem", além de dizer também que não é um problema se a segunda dose de algumas das pessoas tiver um atraso de alguns dias em relação ao planejado inicialmente.



A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, afirmou que os casos e hospitalizações por covid-19 no país recuaram pela quinta semana consecutiva. Por outro lado, Walensky disse esperar um recuo na taxa de expectativa de vida nos EUA nos dados de todo o ano passado, diante dos impactos da pandemia.



Também presente, o infectologista Anthony Fauci, conselheiro médico chefe do governo, informou que a Pfizer começará a testar sua vacina contra a covid-19 em menores de 12 anos em abril.