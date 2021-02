O preço do bitcoin disparou nesta sexta-feira (19), aumentando o valor de todos os bitcoins criados desde 2009 para mais de US$ 1 trilhão, em um mercado impulsionado por anúncios de grandes empresas.



Por volta das 16h25 GMT, o bitcoin alcançava o novo máximo histórico de US$ 54.182.



Com mais de 18,6 milhões de bitcoins criados por pessoas anônimas desde seu lançamento em 2009, o mercado como um todo representa potencialmente mais de 1,002 trilhão de dólares, de acordo com a página coinmarketcap.com.