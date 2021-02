Twitter enlouquece com pouso de Perseverance em Marte

O pouso do robô da Nasa Perserverance no planeta Marte provocou uma avalanche de mensagens no Twitter, segundo os dados coletados nesta sexta-feira (19) por uma plataforma que monitora a internet e as redes sociais, Visibrain.



"Mais de 1,5 milhão de mensagens foram publicadas no Twitter" nas últimas 24 horas sobre esta arriscada operação espacial, disse a Visibrain, que chegou a detectar 53 tuítes por segundo durante as cinco horas que durou a manobra.



Segundo a Visibrain, essa é a primeira vez que um evento deste tipo gera tanto tumulto no Twitter, embora os números estejam longe de outras notícias, como a invasão do Congresso americano em 6 de janeiro, que gerou mais de 23 milhões de tuítes em 24 horas (uma média de 430 por segundo).