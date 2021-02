Diretor de centro de refugiados na França é morto a facadas por sudanês

O diretor de um centro de recepção de refugiados no sudoeste da França foi morto a facadas, nesta sexta-feira (19), por um demandante de asilo sudanês - informaram fontes policiais locais.



A vítima, de 46 anos, trabalhava no centro de acolhimento de Pau (sudoeste) e morreu pouco depois do ataque. Seu agressor, um sudanês de 38 anos, foi detido sem incidentes, relataram as fontes.



O ministro do Interior, Gérald Darmanin, expressou suas condolências "à família e aos amigos da vítima" e anunciou que visitará o local do incidente.



De acordo com as primeiras informações, o agressor é um requerente de asilo que já havia vivido no centro, mas não morava mais lá.



Condenado por outros atos violentos, esteve na prisão e, recentemente, teve seu "status" de refugiado negado, segundo fontes policiais e municipais.



O centro de acolhida para demandantes de asilo em Pau tem, hoje, 257 vagas. Recebe requerentes de asilo e refugiados e também conta com uma rede de lares de acolhimento na cidade.