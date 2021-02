Redução de casos de covid-19 alivia Europa, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou nesta sexta-feira (19) que a queda de casos de covid-19 na Europa dá um alívio às autoridades para avaliar as respostas à pandemia e reforçar os sistemas de saúde.



O diretor da OMS Europa, Hans Kluge, afirma em um comunicado que, pela primeira vez desde setembro, o número de novos casos reportados em uma semana foi inferior a um milhão no total dos 53 países da região europeia da OMS, que inclui várias nações da Ásia central.



Os novos casos registraram queda pela quinta semana consecutiva, mas continuam em um número "elevado".



"As novas mortes também recuaram pela terceira semana consecutiva", afirmou Kluge.



"Quando os casos de covid-19 estão em seus níveis mais reduzidos em vários países, como é o caso agora, as autoridades de saúde têm a possibilidade de se concentrar em avaliar e melhorar suas respostas à pandemia", explicou.



Ao destacar que outros serviços de saúde, como os tratamentos de câncer, ou os programas de imunização e de vacinação de crianças, foram muito afetados pela pandemia da covid-19, Kluge acrescenta que a redução de casos é uma oportunidade para atuar nas áreas de saúde relegadas pela crise sanitária mundial.



Com base em um estudo, Kluge afirmou que, "em um período de 12 semanas em 2020, quase 28,5 milhões de cirurgias previstas foram canceladas, devido à covid-19".