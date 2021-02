Wall Street fecha em baixa após indicadores de emprego decepcionantes

As ações de Wall Street caíram nesta quinta-feira (18) depois de dados decepcionantes de emprego nos Estados Unidos, os resultados do Walmart e da defesa em uma audiência no Congresso, dos principais envolvidos no frenesi na bolsa pelas ações da rede GameStop.



As novas solicitações de subsídios ao desemprego, que aumentaram durante meses devido à pandemia do coronavírus, aumentaram em 13.000 na semana encerrada em 13 de fevereiro, a 861.000.



O Walmart recuou 6,4% depois que a gigante varejista informou uma perda trimestral decepcionante e anunciou um maior gasto de capital no próximo ano que reduzirá os lucros.



"Tivemos resultados decepcionantes do Walmart", disse Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, já que a gigante varejista registrou uma redução dos lucros por ação apesar do forte crescimento das vendas.



O índice industrial Dow Jones fechou em queda de 0,38% a 31.493,34. O índice composto Nasdaq, de componente tecnológico, caiu 0,72% a 13.865,36, enquanto o S&P; 500 de base ampla perdeu 0,4% a 3.913,97.



As perdas foram impulsionadas quando o cofundador e diretor-executivo do Robinhood, Vlad Tenev, defendeu a gestão do site de corretagem no frenesi da GameStop no mês passado.



"Não estou tentando jogar ninguém debaixo do ônibus", disse Tenev enquanto o bombardeavam com perguntas durante a audiência virtual.



"Tudo o que posso dizer é que o Robinhood se ajustou aos livros".



Gabriel Plotkin, fundador e diretor de investimentos da Melvin Capital Management, disse em seu testemunho que o fundo não manipula as operações.



Os investidores continuam sendo otimistas de que o governo aprovará mais gastos de estímulo, mas não estão certos de que o presidente Joe Biden conseguirá a aprovação de todo o pacote de 1,9 trilhão de dólares que anunciou.



Os analistas também destacaram a inquietação pelas altas valorizações de ações e o aumento dos rendimentos dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos na previsão de uma inflação maior.



Os rendimentos dos bônus do Tesouro com dez anos se mantiverem febris, subindo acima do 1,31% pela manhã antes de se situar em torno de 1,28% ao final da sessão.



Em outras publicações de indicadores, os projetos de construção de moradias novas caíram em janeiro pela primeira vez em cinco meses, embora as permissões de construção aumentaram durante o mês.



Finalmente, a atividade manufatureira na região da Filadélfia, um termômetro do setor nos Estados Unidos, reduziu seu ritmo de expansão em fevereiro com relação a janeiro, e ficou em 23,1 pontos (-3) segundo o índice da filial local do Federal Reserve (Fed).