Ex-candidato presidencial americano Bob Dole revela câncer

O veterano político e ex-candidato presidencial republicano Bob Dole revelou nesta quinta-feira que tem câncer de pulmão em estágio avançado.



"Recentemente fui diagnosticado com câncer de pulmão em estágio quatro e meu tratamento começou na segunda-feira", escreveu o ex-senador de 97 anos no Twitter.



Mesmo assim, Dole permanece otimista.



"Embora tenha alguns obstáculos no caminho, sei que estou ao lado de milhões de americanos que enfrentam seus próprios desafios de saúde", disse o político, veterano da Segunda Guerra Mundial.



Dole passou 35 anos no Congresso e durante esse período tentou, sem sucesso, chegar à Casa Branca em várias ocasiões, a última vez em 1996.



Em 1980 ele perdeu a indicação do Partido Republicano para Ronald Reagan e em 1988 ele foi derrotado nas primárias por George H.W. Bush, que era então vice-presidente.



Em 1996, ele finalmente conseguiu ser o candidato republicano à Casa Branca, mas perdeu de forma retumbante para o democrata Bill Clinton depois de uma campanha branda.



Aos 73 anos, era o candidato mais velho a disputar a Casa Branca, recorde que não foi superado desde então.