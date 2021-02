Os ministros da Defesa da Otan concordaram em expandir a presença da aliança no Iraque para cerca de 4.000 militares para treinar as forças armadas locais, anunciou nesta quinta-feira (18) o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



"Decidimos expandir as missões de treinamento da Otan no Iraque (...) O tamanho da missão aumentará de cerca de 500 para cerca de 4.000", disse Stoltenberg em entrevista coletiva após uma reunião por videoconferência.